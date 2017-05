Brigitte Kaandorp in clip van Feyenoordlied (foto: YouTube)

Feyenoord is een dankbare inspiratiebron voor liedjesschrijvers. Ook voor cabaretière Brigitte Kaandorp. Ze schreef op verzoek van een vriend van John de Wolf een lied op de wijs van Het Dorp van Wim Sonneveld.

"Want nooit, nee nooit gaan wij verloren. We strijden altijd moedig voort. Die schaal, je wist het van te voren, die schaal die is voor Feyenoord!"

Brigitte Kaandorp schudde het lied moeiteloos uit haar mouw. "Feyenoord is het levenslied op voetbalschoenen", zegt ze. "En ik ben nooit te beroerd om emoties in goede banen te leiden."

Er is nog gezocht naar een Rotterdammer, maar alle Rotterdamse artiesten waren het aan het werk. Behalve Sjoerd Plaisier, maar die bleek Ajaxfan te zijn.

En dus zong de Haarlemse Brigitte Kaandorp haar lied zelf in. "Ik draag Feyenoord een warm hart toe hoor", verzekert ze. Maar Kaandorp heeft nog nooit een wedstrijd in de Kuip gezien.

De opbrengst van het lied gaat naar de stichting van Feyenoord-clubarts Casper van Eijck, die zich inzet voor de bestrijding van alvleesklierkanker.