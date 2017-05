Weisglas:GroenLinks moet tweede kans krijgen

VVD, CDA en D66 moeten de gesprekken met GroenLinks hervatten. Andere partijen zijn geen goede alternatieven, zegt het Rotterdamse oud-Kamerlid van de VVD, Frans Weisglas. Als het aan hem ligt, krijgt GroenLinks zelfs een eigen informateur naast VVD-minister Edith Schippers.

De onderhandelingen tussen de vier partijen klapten maandag onder meer omdat ze te verschillend denken over migratie.

Weisglas schrijft op internet: “Ik betreur deze mislukking. Een kabinet van deze samenstelling zou op veel onderwerpen noodzakelijke fundamentele verandering in ons land hebben kunnen brengen en zou een welkome breuk met ingesleten patronen zijn geweest.”

Een andere optie dan GroenLinks heeft VVD-leider Rutte niet, denkt Weisglas. De ChristenUnie denkt over het klimaat hetzelfde als GroenLinks. Maar de partij van Gertjan Segers denkt over euthanasie en abortus heel anders dan de VVD.

De PvdA is ook geen optie, omdat de partij de grote verliezer is van de verkiezingen. De PVV is om principiële redenen niet acceptabel voor Weisglas. En de SP zal zelf niet in een regering willen met de VVD.

Haalbaar

Rutte moet daarom gewoon weer met GroenLinks om tafel, vindt Weisglas. De VVD-er denkt dat dit haalbaar is. De vier partijen staan na de breuk maandag nog op goede voet met elkaar.

“Belangrijker: als de wil tot werkelijke verandering en vernieuwing er is (kijk naar Macron in Frankrijk) moeten deze vier partijen er wel inhoudelijk uit kunnen komen. Over klimaat, ook over inkomensbeleid en zelfs over migratie.

''Iedereen moet dan behoorlijk en evenwichtig water bij de wijn doen. Maar dat geldt in iedere formatiebespreking”, zegt Frans Weisglas.