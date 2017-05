Rotterdam pakt metrostation Delfshaven versneld aan

Ingang van het metrostation aan de Jan Kruijffstraat

De ingang van metrostation Delfshaven in Rotterdam krijgt versneld markeringen voor blinden en slechtszienden. Dat heeft wethouder Langenberg laten weten naar aanleiding van een ernstig ongeluk in maart. Toen viel een hoogbejaarde blinde vrouw in het trapgat van het station.

Langenberg schrijft aan de gemeenteraad dat hij het ongeluk betreurt. Hij wijst erop dat de gemeente twee jaar geleden is begonnen met het veiliger maken van de metro-ingangen in Rotterdam. Langenberg zegt dat de aanpassingen veel tijd kosten. Maar de situatie in Delfshaven kan volgens hem niet wachten tot het station volgens planning aan de beurt is. In maart viel een blinde vrouw in het trapgat van het metrostation. Ze moest uitwijken van haar normale route naar de supermarkt. Omdat bovenaan de toegang van het station geen ribbels en noppen waren aangebracht, had de vrouw niet in de gaten dat ze het trapgat naderde. Gehandicaptenorganisaties in Rotterdam beschuldigden de gemeente na het ongeluk van nalatigheid . De vrouw liep naar aanleiding van de val dusdanige verwondingen op dat ze niet langer zelfstandig kan wonen.