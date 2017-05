Inspirerende StartOp masterclasses

Speciaal voor startende ondernemers organiseren Rokade Advies B.V., The Buzinezz Boozt, Your Navigator, Roos & van de Werk, Gemeentes Schiedam, Capelle aan den IJssel, Rotterdam en Rabobank Rotterdam de StartOp masterclasses.

Ben je net begonnen met je eigen onderneming of sta je op het punt om te starten? Kom dan naar de StartOp masterclass 'Pitchen' op 23 mei. Je doet kennis op en leert andere starters kennen. Zie het filmpje om een goede impressie te krijgen van deze avonden. Deelnemers van vorige masterclasses geven aan dat deze leerzaam, waardevol en inspirerend waren!

StartOp masterclass ‘Pitchen’

Op dinsdag 23 mei verzorgt Kees Kuijlman van The Buzinezz Boozt de masterclass ‘Pitchen’. In de masterclass maak je met Kees Kuijlman een authentieke pitch. Je leert hoe je ervoor kunt zorgen dat je de aandacht pakt, een goede indruk achterlaat en mensen onthouden wie je bent. Na de avond weet je hoe je zorgt voor een goede eerste indruk en hoe je je doel van de kennismaking realiseert. De masterclass begint om 17.15 uur en wordt georganiseerd bij het Rabobank kantoor aan de Blaak 333 in Rotterdam. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

In 2017 organiseren we nog twee masterclasses. Noteer de volgende data alvast in je agenda:

Dinsdag 26 september - Masterclass ‘Branding’

Door Bastiaan van de Werk – Roos & van de Werk

Als ondernemer moet je aan marketing doen om je product of dienst succesvol aan de man te brengen. Tijdens de workshop word je geïnspireerd en krijg je tips om marketing zo slim, creatief en effectief mogelijk in te zetten.

Dinsdag 31 oktober - Masterclass ‘Droomstart: een fiscaal-juridische verkenning’

Door Robert Knoops – partner en fiscaal jurist bij Rokade advies.

Feiten of Fabels? Een BV is pas interessant bij een winst van 150.000 euro. Een modelovereenkomst heb je nodig om geen dienstbetrekking te hebben met een klant. Algemene Voorwaarden heb je alleen nodig als je een grote onderneming hebt. Deze en andere stellingen worden tijdens deze masterclass ingezet om je goed te positioneren voor de start van je onderneming.

We ontmoeten je graag op 23 mei.

Rabobank Rotterdam

Bedrijvendesk

Blaak 333, 3011 GB Rotterdam

T: (010) 400 36 66

E: mkb.rotterdam@rabobank.nl

I: www.rabobank.nl/rotterdam

L: www.linkedin.com/company/rabobank-rotterdam



***** Ingezonden mededeling *****