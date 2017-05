Spartaan Breuer plakt er nog een jaar aan vast

Michel Breuer speelt ook volgend seizoen bij Sparta. De Rotterdamse club heeft het aflopende contract van de 36-jarige aanvoerder met een jaar verlengd.

De routinier speelde in het afgelopen seizoen mee in 32 van de 34 eredivisiewedstrijden. Daarin scoorde hij één keer. Volgens trainer Alex Pastoor heeft Breuer in het afgelopen seizoen laten zien van enorme waarde te zijn, zowel binnen als buiten de lijnen.

Breuer speelde tot nu toe 326 duels in de eredivisie en begint komend seizoen met de Rotterdammers aan zijn dertiende eredivisieseizoen. Breuer debuteerde in 1999 in het betaald voetbal, namens Excelsior.