Rotterdammer krijgt klappen na ruzie om hond

Water aan de Capelseweg (Google Streetview)

Een Rotterdammer die met zijn kleindochter de eendjes wilde voeren in Capelle aan den IJssel is zondag in elkaar geslagen. De 69-jarige man had het gewaagd om iets te zeggen van een hond die niet was aangelijnd.

De mishandeling gebeurde in de buurt van Tennisclub Capelle aan de Capelseweg. De Rotterdammer zag de grote witte hond los lopen en vond dat geen fijn idee met het oog op zijn 2-jarige kleindochter. Maar de hondenuitlater voelde er niets voor om zijn viervoeter aan te lijnen. Er ontstond een ruzie, waarna de Rotterdammer klappen opliep. Hij moest met diverse verwondingen naar het ziekenhuis. De politie heeft nog geen spoor van de agressieve hondenbezitter. Van welk ras de hond is, is niet bekend.