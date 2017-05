BOOR-verdachte: "Ik was niet de bouwpaus van Rotterdam"

De hoofdverdachte in de fraudezaak rond onderwijskoepel BOOR ontkent. Hij zou aannemers en bouwadviseurs hebben bevoordeeld, in ruil voor steekpenningen. "Ik bepaalde niet welke aannemer werd gekozen."

Arnold R.(58) uit Capelle aan den IJssel was hoofd huisvesting bij BOOR. In de ogen van justitie was hij betrokken bij vele frauduleuze handelingen bij scholen in de regio Rotterdam. Zou zouden verbouwingen niet zijn uitgevoerd, maar wel betaald. In andere gevallen werden facturen kunstmatig opgehoogd, aldus justitie.

In ruil daarvoor zou Arnold R. onder meer contant geld hebben gekregen, zou zijn woning zijn verbouwd en zou hij de beschikking hebben gekregen over een huis in Turkije.

"Ik heb dat huis gehuurd", zei R. dinsdag tegen de rechter. "Maar er was geen huurcontract", merkte de rechter op. "Nee, maar ik betaalde daar lokaal het water en de elektriciteit. Ik maakte kosten die te vergelijken zijn met huur."

Stofzuigen

De rechter dook in de details. "Ik lees hier dat uw vrouw ervan baalt dat de bedden in het huis vastgeschroefd werden aan de muur. Want dan kon zij niet meer lekker stofzuigen. Dat doe je toch niet in een vakantiehuis? Dan beschouw je het toch als je eigen huis?" Arnold R.: "Dan kent u mijn vrouw niet. Die stofzuigt zelfs in een hotelkamer."

Het 'Turkije-verhaal' is naar buiten gekomen door medeverdachte Victor van der H. Die heeft aangegeven dat BOOR valse facturen heeft betaald aan bouwadviseur John van R. Die laatste was de eigenaar van het huis in Turkije. Het huis zou daardoor feitelijk zijn betaald door BOOR.

Achteraf

Zowel John van R. als Arnold R. spreekt het verhaal van hun medeverdachte van der H. tegen. "Ach, hij vertelt zo veel." Arnold R. geeft toe dat het "achteraf gezien" niet zo verstandig was om geen huurcontract op te stellen.

Het woord "achteraf" viel regelmatig tijdens de eerste zittingsdag in Rotterdam. Ook bij het lucratieve baantje dat Gaby B., de vrouw van Arnold R., had gekregen. Ze stond op de loonlijst van een administratiekantoor, maar is daar nooit gesignaleerd.

De vrouw was zelf niet aanwezig in de rechtszaal. Volgens haar man werkte zij destijds thuis. De rechter: "En heeft zij thuis dan echt wat gedaan?" "Nee, dat niet. Zij moest beschikbaar zijn, als er administratief werk moest worden verricht."

Nep-verhaal

Justitie gaat ook in dit geval uit van een nep-verhaal. De vijfde verdachte in deze zaak, Mark M., zou haar salaris hebben geregeld. Hij zegt op zijn beurt dat een ander daar verantwoordelijk voor was. "Hij had een dame op leeftijd nodig, maar ik ken haar niet."

M. is net als John van R. bouwadviseur. Beiden zeggen een goed lopend bedrijf te hebben gerund. "We waren gewoon erg goed. We hadden die fraude helemaal niet nodig."

Hoofdverdachte Arnold R. zegt ook niets met fraude te maken te hebben. "Ik was alleen bij de voorfase van bouwprojecten betrokken. Ik was niet de bouwpaus van Rotterdam. Dat kon ook helemaal niet. Daarvoor waren er teveel regels en was er teveel controle."

De BOOR-zaak gaat donderdag verder. Vrijdag komt justitie met de strafeisen tegen de vijf verdachten.