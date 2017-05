Invalide man valt met scootmobiel van de trap

traumahelikopter (archieffoto)

Een man is in een moskee in Rotterdam met zijn invalidenwagen van een trap gevallen. Het ongeluk gebeurde aan de Martinus Steijnstraat in de Afrikaanderbuurt.

Het slachtoffer viel vijftien treden naar beneden en kwam onder zijn wagen terecht. Personeel van de traumahelikopter heeft assistentie verleend. De man is met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend.