Mahi in voorselectie Marokkaans elftal

Mahi in zijn tijd bij Sparta

Mimoun Mahi is opgenomen in de voorselectie van de nationale ploeg van Marokko. Dat is voor de oud-Spartaan de eerste keer. Mahi speelde in enkele jeugdteams van Oranje, maar lijkt nu te kiezen voor Marokko.

Mahi draaide een uitstekend seizoen bij FC Groningen. In totaal scoorde hij zeventien keer en was hij drie keer de aangever. De geboren Hagenaar verkaste in 2014 van Sparta naar FC Groningen. Mahi kan mogelijk zijn debuut maken tegen het Nederlands elftal. Op woensdag 31 mei staan de twee ploegen in een vriendschappelijk duel tegenover elkaar in Agadir. Vier dagen later speelt Nederland tegen Ivoorkust, ook dat is een oefenwedstrijd.