De Open Microfoon van Rijnmond Nu een keer op dinsdag

Wat krijgen we nou, de Open Microfoon op dinsdag? Jazeker: vanwege het begin van de RTV Rijnmond Fietsweek zetten we de microfoon een dagje eerder voor je open! Wat heb jij te melden? Bel 010 - 436 44 36.

Ben je nog helemaal door het dolle na afgelopen weekend? Wil je je medesupporters bedanken? Of heb je het nou zo langzamerhand wel gehad met al dat Feyenoord-gedoe?

Heb je zelf iets bijzonder meegemaakt tijdens de huldiging? Of heb je wat anders te vertellen?

Is je oma jarig? Wil je een probleem aan de kaak stellen? Heb je net een vakantie geboekt, of kom je net terug van een ver oord?

Heb je een laptop of een fiets te koop? En ben je daar nou juist naar op zoek? Op zoek naar een nieuwe stoel of bank?

Heb je een klacht? Wil je een koude of warme douche uitdelen?

Zeg het in de Open Microfoon! Bel 010 436 44 36 of mail naar nu@rijnmond.nl.

Twitteren kan ook: @JournalistRuud met #RijnmondNu :





RIJNMOND NU TWITTERKANAAL:

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu.

Vaak kun je de uitzending terugluisteren! Check het door de foto naar links te swipen.