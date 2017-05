Kabinet: niet weer Turks referendum in Nederland

Rellen bij het Turkse consulaat op de Westblaak (Archieffoto)

De Tweede Kamer wil dat het kabinet alles uit de kast haalt om te voorkomen dat er in Nederland een referendum wordt gehouden over de herinvoering van de doodstraf in Turkije.

Een eerder Turks referendum leidde afgelopen voorjaar tot ongeregeldheden in Rotterdam. Ook ontstond toen een diepe crisis in de Turks-Nederlandse verhoudingen. Dat referendum ging over het uitbreiden van de bevoegdheden van president Erdogan. Een Turkse minister mocht bij het consulaat op de Westblaak in Rotterdam de daar verzamelde Turkse Nederlanders niet toespreken. Doodstraf

Het nieuwe referendum gaat over het invoeren van de doodstraf in Turkije. Het Nederlandse kabinet had eerder al gezegd niet mee te willen werken aan zo'n referendum. Als president Erdogan daar niets van aantrekt, dan gaat het kabinet op zoek naar mogelijkheden om de volksraadpleging te verbieden.