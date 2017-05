Ed Aldus: eerste zomerse dag is er!

Het is dinsdag de eerste zomerse dag van het jaar. RTV Rijnmond-weerman Ed Aldus registreerde een temperatuur van 26,4 graden. Niet eerder in 2017 werd het zo warm.

Voor een zomerse dag moet het ten minste 25 graden zijn. In mei komt dat gemiddeld twee keer voor. Deze 16de mei is de op één na warmste, want op de zelfde datum in 2000 was het 28,7 graden.

Wel hebben we er lang op moeten wachten. Gemiddeld valt de eerste zomerse dag van het jaar ergens half april. Dit jaar gaan we daar dus een maand overheen.

Woensdag wordt het nóg warmer: Ed Aldus verwacht een temperatuur van dik 27 graden.