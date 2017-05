Opening Speelstad Rotterdam voor de vierde keer uitgesteld

Speelstad Rotterdam gaat weer een jaar later open dan gepland. Volgens de uitvoerder moeten de deuren van het attractiepark op Rotterdam-Zuid eind 2018 open zwaaien.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de officiële opening in 2015 zou zijn, maar dat is inmiddels vier keer uitgesteld.

Initiatiefnemer Hennie van der Most zei vorig najaar tijdens een rondleiding nog dat het attractiepark naast de Maastunnel eind 2017, begin 2018 klaar moest zijn.

In 2018 echt open

Maar volgens uitvoerder Dick den Haan is dat onhaalbaar. "We willen nu eind 2018 echt open. Dat is inderdaad weer een jaar verder. Maar het wordt echt geen spookstad, het wordt een heel mooi park. In mijn ogen wordt het zeker afgebouwd."

Volgens Den Haan stuitten de bouwvakkers soms op onvoorziene zaken, zoals ondergrondse muren die veel dikker zijn dan verwacht. Ook moeten sommige attracties door de vertraging opnieuw officieel gekeurd worden.

Reuzenrad

In de vroegere afvalverbranding moeten onder meer een mega-glijbaan, een kabelbaan en een reuzenrad komen. Ook wil Van der Most bewegende restaurants bouwen.