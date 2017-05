Van Emden achtste in Giro-tijdrit

De Schiedamse wielrenner Jos van Emden is als achtste geëindigd in de tiende etappe van de Giro d'Italia, een individuele tijdrit over bijna 40 kilometer. De renner van LottoNL-Jumbo legde het parcours tussen Foligno en Montefalco af in een tijd van 52 minuten en 52 seconden.

Van Emden was daarmee 2 minuten en 15 seconden langzamer dan zijn landgenoot Tom Dumoulin die de macht greep in de ronde van Italië. De Limburger won de etappe met overmacht en reed zichzelf daarmee in de roze leiderstrui. Op dit moment is Van Emden bezig aan zijn zesde Giro d'Italia waarin zijn ploeg LottoNL-Jumbo vooral rijdt voor een goed klassement voor kopman Steven Kruijswijk.