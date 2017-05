Drie varianten voor de Put van Piet

Foto: de loempiakraam van Xuan Tran bij de Visbrug in Dordrecht

Dordrecht wil de Visbrug en directe omgeving opknappen. Daarvoor presenteert wethouder Piet Sleeking drie varianten. Vorig jaar opperde hij het idee om een gat in de brug te maken, waarna het plan in de stad de bijnaam 'Put van Piet' kreeg.

Die kritiek trok hij zich aan: "Omdat ik steeds gezegd heb dat het geen prestigeproject is. Ik sta altijd open voor andere ideeën en die zijn er volop gekomen. Die zijn nu vertaald in drie varianten en alle Dordtenaren mogen er op internet verder over meepraten."

Alle varianten komen er op neer dat er meer ruimte komt voor terrassen, het asfalt plaats maakt voor straatwerk dat beter past in de historische binnenstad en vooral dat er een nieuwe, mooie verbinding komt tussen de stad en het water.

Kleiner gat

De Visbrug is een monument. Dat aanpakken kent nogal wat beperkingen. Toch kan één van de varianten nog wel degelijk als een 'Putje van Piet' geduid worden. "Ja, die variant gaat uit van een kleiner gat dan het oude plan. Dat is makkelijker in te passen", erkent Sleeking.

In de andere varianten blijft de brug intact. Bij de ene met een brede nieuwe trap aan de kant van de Voorstraat en de andere met een aanpassing van de bestaande trap. De drie varianten worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Loempiakraam

Voor de aanpak van de Visbrug en omgeving was eerder al 850 duizend euro uitgetrokken. De drie nu gepresenteerde varianten kosten 500 tot 792 duizend euro. De loempiakraam van Xuan Tran mag blijven. Daarvoor werden vorig jaar 14.000 handtekeningen opgehaald.

"De kraam zal wel een stukje moeten opschuiven", zegt de wethouder: "En tijdens de verbouwing wellicht even op een andere locatie staan. Vlakbij de huidige plek mag hij ook iets nieuws neerzetten. Voor eigen rekening, want we starten geen gemeentelijke loempiakraam."