Honderden woningen op plek Stadskantoor Dordt

Op de plek waar nu nog het Dordtse Stadskantoor staat konmen binnen vijftien jaar 430 tot 940 woningen. Het aantal hangt af van de keus die de gemeenteraad en de Dordtenaren mogen maken uit drie plannen: de compacte stad, de waterstad en de hovenstad.

De hovenstad, met groene plantsoenen zoals de Rozenhof, sluit het meest aan op de negentiende-eeuwse omgeving, maar telt de minste woningen. Wethouder Sleeking zegt dat er geen keus gemaakt is: "Dat laten we aan de gemeenteraad en aan de inwoners zelf over."

Hij zegt dat het een langetermijnplan is, maar dat de uitvoering vrij snel kan beginnen, omdat de gemeente eerder al het lege belastingkantoor gekocht heeft. Het Stadskantoor kan daar naartoe verhuizen zodra ontwikkelaars met passende bouwplannen komen.



Het huidige Stadskantoor wordt sowieso gesloopt. "In het nieuwe Stadskantoor hebben we zelf veel minder ruimte nodig en kunnen we huisvesting bieden aan andere gebruikers, zoals de bibliotheek, die nu nog aan de Groenmarkt zit."

Sleeking benadrukt dat er niets vast ligt: "We gaan na de zomer meningen en ideeën ophalen. Het is niet zo dat mensen moeten kiezen uit drie kant-en-klare plannen. Uiteindelijk kan er een plan uitkomen dat elementen bevat van alle drie de huidige schetsen."

De invulling van de locatie Stadskantoor is onderdeel van een totale metamorfose van de Spuiboulevard en omgeving. Er komt 30% minder kantoren. Die worden geconcentreerd tussen station en Spuiweg. Tussen de Spuiweg en de havens ontstaat juist een nieuw woongebied.