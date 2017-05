Naar het stadhuis voor een traplift

Annelies Dingjan is na 28 voetoperaties heel slecht ter been, maar krijgt geen traplift vergoed van de gemeente Rotterdam. Woensdag gaat ze met een aantal lotgenoten naar het stadhuis om daar aandacht voor te vragen.

Annelies Dingjan is 61 jaar. Naast de problemen met haar voet heeft ze astma, COPD en een erfelijke oogafwijking, waardoor ze weinig meer ziet. "We hebben zelf al veel aanpassingen gedaan in ons huis", vertelt ze. "Maar een traplift kunnen we niet betalen."

Marijke Groenewoud van Buurtzorg, die dagelijks helpt bij de verzorging van Annelies, ziet veel cliënten met hetzelfde probleem. "Het is heel tegenstrijdig. De overheid wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Maar als je hen vervolgens niet helpt met dit soort voorzieningen, is dat bijna niet mogelijk."

De gemeente vindt dat Annelies en haar man maar moeten verhuizen. "Maar dan verliezen we alle hulp van de buren die we nu hebben", zegt Annelies.

Wethouder de Jonge laat in een reactie weten dat de gemeente stimuleert dat ouderen in hun woning blijven wonen en dat hij vertrouwt dat de WMO-adviseurs die de aanvragen beoordelen, dat zorgvuldig doen.