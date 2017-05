Australische Feyenoordsupporters: 'Dit was de beste trip ooit'

Inmiddels zijn ze zelf bekende Nederlanders, Feyenoordsupporters Dick Heintz en zijn zoon Oliver. Ze kwamen speciaal over uit Australië om de kampioenswedstrijd van hun club live te zien. Het werden er twee. Vader en zoon kunnen nog niet steeds bevatten wat ze allemaal hebben meegemaakt.

Vader en zoon waren overal bij: in de Kuip, op de Coolsingel en zelfs op een exclusief feestje van de selectie op het SS Rotterdam. Ze logeerden op het schip en werden herkend door de manager van het SS Rotterdam. Hij regelde dat de twee de kampioensselectie in levende lijve konden zien.

Aan het eind van deze week vliegen ze terug de aardbol over. Wat Oliver gaat vertellen als hij weer op school is? "Dat het de beste trip is die ik ooit heb gehad. En een van mijn vrienden, Danny, is ook een hele grote Feyenoordfan. Ik ga hem een beetje pesten. Haha."