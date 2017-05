Oude brandweerauto's en legerwagens zij aan zij in Gorinchems museum

Bij een van de pronkstukken: een Magirus uit de jaren zestig

Stress bij de club voor oude brandweerwagens Autoladder 1 in Gorinchem. Voor het opknappen en stallen van de auto's konden ze lange tijd gebruik maken van een loods van de gemeente aan de Spijksedijk. Maar door ingewikkeld gedoe rond erfpacht moesten ze daar weg. Er is nu een oplossing, al heeft het er alle schijn van dat dit niet voor lang is.

De oude brandweerwagens zijn welkom bij het Rijdend Unifil Museum, aan dezelfde dijk. Plots staat er dus knalrood brandweermaterieel tussen de terreinwagens in camouflagekleuren. "We zijn tijdelijk uit de brand", zegt Alex Tukker van Autoladder 1. Daarmee doelt hij op het eind van het jaar. Het terrein gaat dan in de verkoop en de huurders moeten er dan weg. Het museum en de Stichting Autoladder 1 willen de grond en de loodsen graag aankopen, maar zijn nog op zoek naar geld om dat voor elkaar te krijgen. "Investeerders en donateurs zijn welkom", zegt Ronald Wentink van het Rijdend Unifil Museum.