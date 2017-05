Zoekactie mogelijke drenkeling voorlopig gestaakt

Foto: archief

In de Nieuwe Maas bij Oud IJsselmonde in Rotterdam is dinsdagavond gezocht naar een persoon. Iets na 22.00 uur werd de zoekactie gestaakt, omdat het te donker werd. Woensdagochtend wordt de zoektocht hervat.

De melding over de drenkeling kwam iets na 21.00 uur binnen vanaf de Bovenstraat. Al snel kwam een massale zoekactie op gang. Politie, brandweer en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. En ook een politiehelikopter en schip van de zeehavenpolitie werden opgetrommeld. Omdat het aan het einde van de avond te donker werd, werd de zoekactie gestaakt. Niemand was toen aangetroffen. De politie laat weten dat woensdagochtend met een sonarboot verder zal worden gezocht.