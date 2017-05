Amateurvoetbal: SteDoCo start nacompetitie met gelijkspel

SteDoCo heeft dinsdag de eerste wedstrijd in de nacompetitie om hun plaats in de derde divisie te behouden met 2-2 gelijk gespeeld op bezoek bij CSV Apeldoorn. De ploeg van Virgil Breetveld kwam twee keer terug van een achterstand.

De club uit Hoornaar werd zestiende in de derde divisie zaterdag en speelt volgend jaar alleen op datzelfde niveau als het twee rondes in de nacompetitie overleeft. De eerste tegenstander is dus CSV Apeldoorn dat vierde werd in de Hoofdklasse B. In eigen huis kwam dat team dinsdagavond dus twee keer op voorsprong, maar dat werd rechtgetrokken door goals van Joran Schröder en Maurice van der Wilt. Dinsdag over een week is de return.



De winnaar van deze confrontatie neemt het voor een plek in de derde divisie op tegen de winnaar van het duel Noordwijk – DOVO. De eerste wedstrijd tussen deze twee hoofdklassers eindigde in een 2-3 uitoverwinning voor DOVO uit Veenendaal.