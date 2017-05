Kampioensroes verleidt ook tweede stel tot huwelijk

Ze kennen elkaar bijna vijf jaar en gaan altijd samen naar de Kuip, vak X. De diehard Feyenoordsupporters Robin en Jitske woonden net samen in Barendrecht, maar van trouwen was het nog niet gekomen. Toen hun club na achttien jaar op de Coolsingel stond, vond ook Robin het genoeg geweest. Hij ging door de knie en vroeg z'n vriendin ten huwelijk.

De vrouw om wie het bij Robin Vergouwe allemaal draait is Jitske Heunks. De verkoopster in een slagerij in Carnisselande droomde eigenlijk altijd van een huwelijksaanzoek waar niemand anders bij was. Alleen zij en Robin. Dat liep afgelopen maandag ietsjes anders.

Jitske: "De spelers kwamen het bordes op en er was heel veel rook. En toen de rook weg was, keek ik en zat hij op z'n knieën met een ring. Het was prachtig." Robin stelde de grote vraag, 'Wil je met me trouwen'.

Terwijl vrienden en andere omstanders direct begrepen wat er gebeurde en een fluitconcert inzetten, duurde het even voor het kwartje bij Jitske viel. "Ik was flabbergasted. Maar ik heb wel ja gezegd natuurlijk."

Feyenoord 110 jaar

Jitske en Robin zijn voor zover bekend het tweede stel Feyenoordsupporters dat het kampioenschap aangrijpt om de gang naar het stadhuis te maken. Een datum is er nog niet. Mogelijk wordt het 19 juli 2018 als Feyenoord 110 jaar bestaat. Dat lijkt hun wel wat.

Ook de locatie staat nog niet vast. Hoewel het geen hogere wiskunde is om te bedenken dat de middenstip in de Kuip misschien wel ideaal zou zijn. "Wie weet. Wel een mooie locatie natuurlijk, beter kan niet", vindt Robin.

Geen elftal, wel een Dirk of Dirkje

Hoewel alles nog geregeld moet worden, denkt vooral Jitske al aan de tijd na de bruiloft. Er zitten zeker baby's in de planning. "Geen elftal, maar een baby zou wel leuk zijn. Misschien een Dirk of een Dirkje", zegt ze schaterend. Haar eeuwige vrolijkheid is waarom Jitske voor Robin dé vrouw is. "Ze maakt me altijd aan het lachen, we hebben nooit een saaie tijd."

Jitske doet er nog schepje bovenop: "Hij heeft echt alles voor me over. Het is een superlieve jongen en hij ziet er leuk uit. Wat wil je nog meer?!"