Agent schiet verwarde man in been in Capelle aan den IJssel

Agenten hebben in een huis aan het Reviusrondeel in Capelle aan den IJssel dinsdagavond een man neergeschoten. Volgens een woordvoerder van de politie werd de man in zijn been geraakt bij een zogeheten 'aanhoudingsschot'.

Omwonenden belden iets na 22.00 uur de politie. Een verwarde man zou vanaf een balkon van een flat allerlei voorwerpen naar beneden gooien en luidkeels schreeuwen. Agenten kregen de man niet stil en gingen naar zijn woning.

"Eenmaal binnen bleek de man niet voor rede vatbaar. Een gesprek was niet mogelijk en de man bekogelde de agenten met onder meer stokken en andere voorwerpen", aldus de politiewoordvoerder.

Om hem kalm te krijgen werd besloten de verwarde man met pepperspray te pepperen. Dat hielp volgens de politie niet. Ook taseren leek geen effect te hebben. "Daarna is besloten een aanhoudingsschot te lossen." Er werd een keer geschoten, gericht in het been van de man.

Wie de man is en of hij woonde in de flat waar geschoten is, is nog niet bekend. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. "Daar zullen we hem horen, zodra hij aanspreekbaar is", aldus de politie.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Dat is de normale procedure bij schietpartijen waarbij de politie betrokken is.