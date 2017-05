Rozenburg wil serieuze aandacht voor overlast van trucks

Rozenburg voelt zich in de steek gelaten door wethouder Pex Langenberg. Tijdens een commissievergadering lieten bewoners, ondernemers en commissieleden dinsdagavond weten ervan te balen dat er nog geen oplossing is voor de overlast van vrachtwagens op de Volgerweg.

Door de komst van een nieuw multifunctioneel centrum is het vrachtverkeer enorm toegenomen. Steeds meer trucks rijden via de Volgerweg naar industrieterrein de Pothof, dat in de bebouwde kom ligt. Buurtbewoners hebben last van herrie en trillingen. De wethouder beloofde al meerdere keren te komen kijken.

Frank Schellenboom, voorzitter van de gebiedscommissie Rozenburg, vindt het ongelofelijk dat dit nog steeds niet is gebeurd. “En dus gaan we zelf maar naar Rotterdam om in de gemeenteraad ons ongenoegen te laten horen. Als de berg niet naar Mohammed komt dan moet Mohammed naar de berg komen.”

Brief

Langenberg stuurde eerder deze maand een brief naar de commissie. Hierin werden een aantal oplossingen genoemd voor de problemen. Zo mogen vrachtwagens nog maar 30 kilometer per uur rijden en zouden suskasten zijn neergezet om het geluid te dempen. Ook is er een groenstrook aangelegd om het aanzicht te verbeteren. Maatregelen die volgens de omwonenden niet deugen

De wethouder laat via zijn woordvoerder weten wel degelijk serieus te zoeken naar een oplossing. Dat hij nog niet is gaan kijken is volgens hem overmacht. Hij was ziek op de dagen dat hij afspraken in Rozenburg had.

In Rozenburg wordt gehoopt op geld voor een andere ontsluitingsweg voor het industrieterrein.