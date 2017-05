Dordtse Raad blijft bezorgd over GenX

De gemeenteraad van Dordrecht blijft bezorgd over de uitstoot van de stof GenX door Chemours. De Raad heeft niets te zeggen over de vergunning van het bedrijf, maar ook dinsdag werd er weer twee uur over gesproken.

Enkele partijen kondigden aan, dat ze later ook moties willen gaan indienen. "Nee, we gaan er niet over, maar we mogen toch wel onze zorg uitspreken? Ik hoop, dat het dan wordt opgepakt door mensen die er wél over gaan", zei Paul Tiebosch (D'66).

Drinkwaterbedrijven Evides en Oasen vertelden de raadsleden dinsdagavond opnieuw, dat de stof nu géén probleem oplevert, maar dat dat over 10 of 15 jaar wel zo kan zijn. Evides meet nu hoeveelheden GenX van 0,02 microgram per liter water. De rijksoverheid stelt als grenswaarde 0,15 microgram per liter water. Dat komt overeen met één korrel zout in honderdduizend liter water.

Oasen, dat z'n water indirect wint uit de rivier waarin Chemours GenX loost, heeft een groter probleem. "Weliswaar nu nog niet, want het drinkwater is absoluut veilig, maar om dat zo te houden moet die stof niet nog jarenlang geloosd worden", zei een medewerker van Oasen.

Weinig vertrouwen

Chemours-directeur Erik Meijer zei dat ook niet van plan te zijn: "We hebben de uitstoot van GenX al gehalveerd en doen deze zomer een proef met een nieuwe installatie om dat veel verder te verminderen. We werken ook aan een biologisch afbreekbaar alternatief."Oasen heeft weinig vertrouwen in de proef van Chemours: "bij ons werkt die techniek niet, maar wellicht bij Chemours wel. Dat kan, maar wij willen de uitstoot gewoon op nul hebben. Daarom stappen we ook naar de rechter", zegt Joost van Luijt van Oasen.

Juridisch onmogelijk

De rechtszaak wordt niet gevoerd tegen Chemours, maar tegen de vergunningverlener en dat is de Provincie Zuid-Holland. Die zei eerder al, dat het juridisch onmogelijk is om de 'nul-norm' aan het bedrijf op te leggen. De huidige wet- en regelgeving maakt dat niet mogelijk.

Meijer trekt het zich wel aan: "Het gaat om ons bedrijf. Nul is niet realistisch, je moet wel beseffen dat er altijd en overal uitstoot is. Of je het nu hebt over een auto of een chemisch bedrijf. Wij zijn wel constant bezig om uitstoot te reduceren en dat blijven we doen."

Tweede Kamer

VVD-raadslid Maarten Burggraaf erkende dat de rol van de Dordtse Raad in deze discussies beperkt is: "Ik ben dus blij, dat we het ook op de agenda's van partijgenoten in de Tweede Kamer gekregen hebben."

Woensdagmiddag debatteert de Kamer met staatssecretaris Sharon Dijksma van Milieu over de huidige uitstoot van GenX door Chemours, maar ook van voorloper PFOA, dat tot 2012 werd uitgestoten door dezelfde fabriek, die toen nog van DuPont was.