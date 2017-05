'Jeugdspeler Sparta misbruikt door verzorger'

Voetbalclub Sparta heeft een vrijwilliger op non-actief gesteld, na beschuldigingen van misbruik binnen de jeugdopleiding. Het misbruik zou zijn gebeurd in 1993 met een speler van 13 jaar.

Algemeen directeur Manfred Laros zegt dat hij 'enorm geschrokken' is van het nieuws dat woensdag in eerste instantie door de Volkskrant naar buiten is gebracht. "We zijn enorm aangeslagen. De focus ligt nu op het slachtoffer en de interne organisatie", laat Laros aan RTV Rijnmond weten.

De medewerker was tot een paar jaar geleden nog in dienst bij Sparta. Daarna ging hij verder als vrijwilliger. Over de man zijn nooit eerder meldingen binnengekomen. Ook is er nooit eerder aangifte tegen de man gedaan.

De club heeft een meldpunt geopend, voor eventuele andere slachtoffers.

Olie op geslachtsdeel

De oud-jeugdspeler zou op 13-jarige leeftijd meerdere keren zijn aangerand. In de Volkskrant beschrijft het slachtoffer dat zijn geslachtsdelen met olie zijn ingesmeerd door de toenmalige verzorger.

Hij durfde het misbruik niet te melden, omdat hij bang was om weggestuurd te worden bij de jeugdopleiding.

Volgens de krant is er een gesprek geweest tussen de club en de voormalige verzorger. Hij zou zich niet precies herinneren wat er 24 jaar geleden is gebeurd.

Meer gevallen

Begin mei werd bekend dat twee oud-jeugdspelers van Vitesse en PSV zich hadden gemeld als slachtoffers van misbruik. Met het geval van Sparta en één van FC Eindhoven komt daarmee het aantal gevallen bij Nederlandse profclubs op vier.

Eind vorig jaar werd de Engelse voetbalwereld opgeschrikt door een groot misbruikschandaal. Daar meldden zich in een maand tijd zo'n vijfhonderd slachtoffers.