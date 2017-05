Bijzonder glas-in-loodraam met zeeslag onder de hamer in Rotterdam

In Rotterdam wordt woensdag een bijzonder historisch stuk geveild. Het gaat om een gebrandschilderd glas-in-loodraam waarop een belangrijke Nederlandse overwinning in een zeeslag uit 1666 is afgebeeld.

Roel Goedhart van Vendu Veilinghuis in Rotterdam is woensdagmiddag de veilingmeester als het glas-in-loodraam (niet letterlijk) onder de hamer komt. "Het is toch een bijzonder moment", zegt de veilingmeester. "Zaalveilingen zijn leuk en spannend. Je weet nooit wat er kan gebeuren en er kan er maar één de winnaar zijn".

Het bijzondere stuk stelt de Vierdaagse Zeeslag voor uit de Tweede Engels-Nederlandse oorlog, onder leiding van Michiel de Ruyter. Goedhart: "Het raam is anderhalf meter bij twee meter groot. Je ziet op de voorgrond het Engelse vlaggenschip met gaten in de zeilen en totaal verwoest. Op de achtergrond zie je de rest van de vloot nog liggen. Om het raam heen zit een soort lauwerkrans, want het was natuurlijk een Nederlandse overwinning."

Het raam is gemaakt op basis van een schilderij van Willem van de Velde de Jonge. "Het komt waarschijnlijk uit een Rotterdams gebouw, maar we weten alleen niet welke", gaat Goedhart verder. "Ik denk dat de nieuwe eigenaar wel wil weten wat de geschiedenis van dit raam precies is."

De afgelopen jaren heeft het glas-in-loodraam gelegen in een schuur. De eigenaar had het raam verkregen uit een erfenis. "Hij had altijd het idee om er iets moois mee te doen, maar door de grootte is dat nooit gelukt", legt Goedhart uit. "Daarom doet hij het nu van de hand. Misschien dat iemand anders er alsnog iets moois mee kan doen."

Wat de veiling moet opleveren is niet duidelijk. "We hebben een richtprijs van 5.000 tot 10.000 euro", gaat Goedhart verder. "Maar of'ie dat gaat opleveren is altijd de vraag. Ik verwacht vandaag 50 tot 100 mensen én nog een paar honderd op het internet. In de loop van de middag weten we meer."