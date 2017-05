Hoeveel 90-plussers zijn er in jouw gemeente? Rotterdam heeft de meeste in NL

Rotterdam telt de meeste 90-plussers van Nederland. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op 1 januari 2017 woonden er 4814 mensen in Rotterdam die 90 jaar oud of ouder zijn. In Amsterdam waren dat er 4122.

De tweede stad in onze regio, Dordrecht, staat logischerwijs op de tweede plaats, met 1010 mensen die de 90 zijn gepasseerd. De minste 90-plussers wonen Strijen, in de Hoeksche Waard. Daar zijn het er maar 69. Het aantal tachtigers en negentigers is de afgelopen twintig jaar fors gestegen. In de afgelopen twintig jaar nam het aantal tachtigers met 52 procent toe tot ruim 642.000. Het aantal negentigers steeg met 90 procent tot bijna 112.000. Per 1 januari telde ons land 2225 mensen die ouder zijn dan 100. Hoeveel 90-plussers zijn er in jouw gemeente?

Alblasserdam - 156

Albrandswaard - 180

Barendrecht - 261

Binnenmaas - 226

Brielle - 101 Capelle aan den IJssel - 570

Cromstrijen - 104

Dordrecht - 1010

Giessenlanden - 84

Goeree-Overflakkee - 467 Gorinchem - 291

Hardinxveld-Giessendam - 152

Hellevoetsluis - 246

Hendrik-Ido Ambacht - 170

Korendijk - 74 Krimpen aan den IJssel - 253

Lansingerland - 253

Leerdam - 202

Maassluis - 226

Molenwaard - 161

Nissewaard - 446 Oud-Beijerland - 160

Papendrecht - 219

Ridderkerk - 416

Rotterdam - 4814

Sliedrecht - 260 Schiedam - 646

Strijen - 69

Vlaardingen - 739

Westvoorne - 199

Zederik - 109

Zwijndrecht - 428