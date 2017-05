Dordtse start handtekeningenactie voor terugbrengen Rex

De Dordtse Dora Rodic is een handtekeningenactie gestart om justitie te dwingen, om huisdieren niet langer als voorwerp worden te zien. Haar hond werd eerder in beslag genomen. Ze kan het dier terugkrijgen, maar justitie wil niet zeggen waar het dier nu is.

Rodic wordt ondersteund door vijf dierenorganisaties en de bekende dierenkenner Martin Gaus. Zij zeggen dat justitie onrechtmatig heeft gehandeld bij de zaak rondom de hond van Rodic.

De opstellers van de petitie wijzen erop dat in de Wet Dieren staat dat elk dier een 'intrinsieke waarde heeft en een levend wezen is met gevoel en bewustzijn, waar rekening mee gehouden dient te worden'.

In beslag genomen

De Mechelse herder Rex ontsnapte in september 2016 en beet twee kinderen en een fietser. Nadat de hond in beslag genomen was, plaatste justitie het dier bij andere mensen. De rechter oordeelde dat de hond terug mocht naar Rodic, maar toen was de hond dus al geplaatst.

De vrouw eiste haar hond terug en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter oordeelde dat de hond niet meer terug kan . Ook hoeft justitie niet te zeggen waar Rex is, in verband met privacy van de nieuwe eigenaren. Ze is inmiddels in beroep gegaan tegen de uitspraak.

Daarna loofde Rodic een beloning uit van 4000 euro voor degene die Rex naar haar terugbrengt.