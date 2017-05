Ook Krimpen aan den IJssel huldigt Van Bronckhorst

Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst wordt maandag gehuldigd in zijn woonplaats Krimpen aan den IJssel. Van Bronckhorst werd zondag landskampioen met Feyenoord.

"Het gemeentebestuur is trots op deze sportieve inwoner die een grote bijdrage heeft geleverd aan deze sportprestatie", schrijft de gemeente.

De 42-jarige Rotterdammer stond maandag op het bordes van het stadhuis aan de Coolsingel. Een week later doet hij dat nog een keer, maar dan in Krimpen aan den IJssel. De huldiging is om 16.30 uur.

Het is niet voor het eerst dat de gemeente Krimpen aan den IJssel Van Bronckhorst huldigt. In 2010 was er ook al een huldiging , nadat de toenmalige Oranje-aanvoerder de tweede plek behaalde op het Wereldkampioenschap.

Eerder werd ook al bekend dat het Museum Rotterdam een beeld plaatst van Van Bronckhorst. Dat wordt woensdagmiddag om 15.00 uur onthuld.