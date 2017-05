RET houdt busvervoer tot 2034

De RET blijft tot 2034 verantwoordelijk voor het busvervoer in Rotterdam. Dat heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag besloten. Door het besluit houden 800 RET-medewerkers hun baan.

De busconcessies in Rotterdam en Den Haag (HTM) zijn onderhands gegund. Dat betekent dat andere vervoerders niet mochten meedoen aan de aanbesteding.

RET-directeur Pedro Peters is apetrots: "Geweldig nieuws! De RET blijft - ook in de toekomst - een integraal vervoersbedrijf. Dat was de opdracht waar ik twaalf jaar geleden mee begon. De bus-inbesteding zie ik dan ook als de kroon op ons werk, zo vlak voor mijn pensioen.'’

Schone bussen

Eén van de voorwaarden voor de HTM en de RET is de invoering van schone bussen. De RET schaft bij de start van de concessie 110 hybride bussen aan. In 2025 wordt begonnen met de overstap naar alle bussen elektrisch. De overgang naar 100% zero-emissie bussen verloopt tot een volledige invoering in 2030 in vier stappen.

Ook komen er in alle RET-bussen nieuwe OV-chipkaartapparatuur die ook geschikt is voor mobiel betalen, USB-oplaadpunten, WIFI en meertalige reisinformatie.