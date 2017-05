'Of ik ga weer vrolijk de wereld in, of ik ben dood'

In onze serie 'F minuten' kijkt RTV Rijnmond de kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Heracles Almelo bij supporter Joop den Ouden op Rotterdam-Zuid.

Joop houdt van duiven en Feyenoord. Als voormalig rockartiest komt hij na heupoperaties niet meer in De Kuip, maar volgt hij de wedstrijden van zijn club voor de tv met Radio Rijnmond aan.

De dag dat Feyenoord na 18 jaar weer kampioen kan worden is spannend voor Joop. "Het is net of ik een operatie heb. Of ik ga weer lekker vrolijk de wereld in, of ik ben gewoon dood."