Derksen: 'Feyenoord volgend jaar geen kampioen'

Voetbaljournalist Johan Derksen denkt niet dat Feyenoord volgend seizoen weer kampioen wordt. Volgens de analyticus van Voetbal Inside heeft trainer Giovanni van Bronckhorst het maximale uit zijn selectie gehaald.

Door het kampioenschap speelt Feyenoord volgend jaar in de groepsfase van de Champions League. "Je moet er toch niet aan denken dat ze met dit centrum tegen een FC Barcelona of Real Madrid moeten. Die jongens zijn niet snel genoeg", aldus Derksen. Volgens presentator van Radio Rijnmond zit Feyenoord meer op het niveau van de Europa League, maar dat heeft meer te maken met "ordinair geld".

Investeren

Volgens de oud-voetballer moet Feyenoord deze zomer gaan investeren. "PSV gaat na dit matige seizoen door selecteren, Ajax raakt misschien wat dragende spelers kwijt, maar kunnen makkelijk nieuwe spelers aantrekken. Dan kan je als Feyenoord niet achter blijven." De Kuip zou daarin nog wel eens een cruciale rol in gaan spelen. "Als speler van Haarlem verzweeg ik een week lang een blessure, zodat ik in de Kuip kon spelen. Veel spelers dromen ervan om in dat stadion te spelen"

Toekomst

Derksen ziet meer toekomst in Ajax. "Wat Van Bronckhorst gedaan heeft, is hartstikke knap. Maar er zit niet meer in deze groep." Volgens de journalist is dat in Amsterdam anders. "Die jongens zitten op 70 à 80 % van hun kunnen. Die groeien nog wel door." Derksen verwacht dan ook niet dat Feyenoord volgend seizoen weer kampioen wordt.