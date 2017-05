AIVD: terreurverdachte Rotterdam had Turks consulaat als doelwit

De terreurverdachte die eind vorig jaar in Rotterdam werd opgepakt, was mogelijk van plan een aanslag te plegen op het Turkse consulaat aan de Westblaak. De man zou met anderen daarover hebben gesproken, zo blijkt uit geheime opnames van de AIVD.

Dat bleek woensdag op de zogeheten pro forma-zitting, waar de voortgang van het proces tegen de verdachte werd besproken.

De 31-jarige Jaouad A. werd in december opgepakt na een tip van de AIVD. In zijn huis in de Van Speykstraat werd onder meer een Kalasjnikov met munitie, een grote partij zwaar vuurwerk en een schilderij van een IS-vlag aangetroffen.

Op de computer van de man stond volgens justitie een handleiding over hoe je een bom kan maken van kruit afkomstig van vuurwerk.

In oktober had de verdachte een gesprek met andere personen. Daarin wordt volgens de AIVD gesproken over het Turkse consulaat als mogelijk doelwit. Turkije levert in Syrië strijd tegen IS.

Met wie de verdachte heeft gesproken over het consulaat is niet duidelijk. Het gaat niet om een telefoongesprek. Mogelijk is het opgenomen met verborgen microfoons.

Volgens advocaat Silvis van de terreurverdachte is er nog veel onduidelijk over het opgenomen gesprek.

"Veel is niet goed hoorbaar, dus de context is niet duidelijk", zegt Silvis.

Over drie maanden wordt de zaak inhoudelijk behandeld.