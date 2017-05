Dode bij ongeluk in Strijen

Bij een auto-ongeluk op de Trambaan in Strijen is iemand om het leven gekomen. Ook is er iemand zwaargewond geraakt. Dat zegt de politie.

Beide slachtoffers zaten op een scooter. Het ongeluk gebeurde om iets na 12 uur vanmiddag. Over de toedracht kan de politie nog niets zeggen.