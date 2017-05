Opnieuw auto uitgebrand in Vlaardingen

Autobrand Spoorsingel, Foto: MediaTV

Aan de Spoorsingel in Vlaardingen is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto uitgebrand. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.

Volgens een woordvoerder van de politie stond de wagen al langer geparkeerd voor de ingang van een garage. Rond half twee 's nachts is er vuur ontstaan, aan de voorkant van de auto. In de afgelopen maanden zijn er vaker autobranden geweest in Vlaardingen. Of deze brand met de andere branden in verband gebracht kan worden is nog niet duidelijk.