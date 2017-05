Selectie FC Dordrecht wacht zomerse renovatie

Het wordt een drukke zomer voor Marco Boogers. De technisch manager moet een nieuw elftal binnenhalen om de selectie van FC Dordrecht voor volgend seizoen compleet te maken. Door de slechte prestaties van de afgelopen voetbaljaargang is een complete leegloop ontstaan.

FC Dordrecht heeft voor volgend seizoen nog acht spelers onder contract staan. Dat zijn Jafar Arias, Mawouna Amevor, Sai van Wermeskerken, Bradley de Nooijer, Jordy Vleugels, Luivienno Statia, Shaquille Pinas en Anthony Berenstein.

Van de huidige selectie vertrekken Tim Coremans (gehuurd), Alessio Da Cruz (gehuurd), Joris Kramer (gehuurd), Everon Pisas, Alvin Daniels, Joël Thomas, Nick Hak, Michael Chacon, Joey Godee, Ibrahima Touré, Marlon Slabbekoorn, Cerezo Hilgen, Erol Alkan en Niv Antman.

De technische leiding heeft het seizoen, waarin degradatie maar net kon worden voorkomen, inmiddels geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen dat de club weer terug wil naar de aanvallende speelstijl van weleer omdat een meer behoudende speelwijze de club ook geen resultaten heeft opgeleverd.

Samenwerking Feyenoord

FC Dordrecht heeft komend seizoen in de Jupiler League de beschikking over huurlingen van Feyenoord. Technisch directeur Martin van Geel van de Rotterdamse club wil hen zo de gelegenheid geven om speelminuten te maken in het betaalde voetbal.