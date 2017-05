Rotterdamse spil in drugsnetwerk opgepakt

Drugs en geld

Bij een inval in een huis in Woerden is een 28-jarige Rotterdammer opgepakt voor de handel in drugs. Ook een 26-jarige man uit Woerden is gearresteerd. Er zijn twee auto's in beslag genomen.

De twee dealers zouden actief zijn in delen van Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Het onderzoek naar de Rotterdammer en zijn handlanger loopt al sinds de zomer van 2016. Het klantenbestand van de twee zou uit meer dan honderd mensen bestaan. Er werd dagelijks gedeald. Meld Misdaad Anoniem kreeg al in 2015 meldingen binnen over de twee. In een garagebox in Woerden werd ook een inval gedaan. Daar werd geen drugs gevonden, maar wel een partij nep-merkkleding. De kleding is in beslag genomen.