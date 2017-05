Rijnmond Nu springt op de fiets!

RTV Rijnmond heeft deze woensdag afgetrapt voor de Fietsweek en daar doet Rijnmond Nu uiteraard aan mee! Deze week staat volledig in het teken van het stalen ros. Van de Giro d'Italia tot het fietspad bij jou om de hoek: het komt allemaal aan bod!

Deze woensdag hebben hebben we in het laatste uur van onze uitzending Wim Bot van de Fietsersbond te gast en bellen we met Otto van Boggelen van CROW Fietsberaad, een kennsplatform. CROW wil zoveel mogelijk kennis verspreiden over de fiets, en alles wat daarbij komt kijken.

Want: hoe staat het eigenlijk met het fietsen in onze regio? Is het wel veilig? Of kan het veel beter? En wat moet er nog gebeuren voordat bijvoorbeeld een stad als Rotterdam de titel 'Fietsstad 2018' binnen kan slepen?

Alles over fietsen tussen 18:00 en 19:00 uur in Rijnmond Nu!

Meepraten? Bel naar 010 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl.

Twitteren kan ook: gebruik #RijnmondNu . Misschien wil je wel een foto twitteren van jouw trots op wielen??





RIJNMOND NU TWITTERKANAAL:

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu.

Vaak kun je de uitzending terugluisteren! Check het door de foto naar links te swipen.