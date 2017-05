A13 weer open na aanrijding

Het verkeer op de A13 in de richting van Rotterdam heeft woensdagmiddag vast gestaan na een aanrijding. Ter hoogte van Overschie kwamen een touringcar en een personenwagen met elkaar in botsing.

De bestuurder van de personenauto raakte bekneld en is door de brandweer bevrijd. Hij heeft ernstig rugletsel en is naar een ziekenhuis gebracht.

Alle drie de rijstroken van de A13 naar Rotterdam werden afgesloten. Het verkeer werd al bij Den Haag omgeleid om via de A4 in de richting Rotterdam te rijden. Inmiddels is de A13 weer open.