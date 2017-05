Geen nieuwe Eredivisie opzet; Feyenoord, Sparta, Excelsior zijn tegen

De Eredivisie blijft vooralsnog uit achttien clubs bestaan. De onderhandelingen voor een andere competitie opzet zijn gestrand, meldt Voetbal International.

Om hervormingen door te voeren was er van vijftien Eredivisie-clubs groen licht nodig. Uiteindelijk waren er acht clubs voor om naar een competitie van zestien clubs met play-offs om het kampioenschap te gaan.

Feyenoord toch tegen

Alle drie de Rotterdamse clubs, Feyenoord, Sparta en Excelsior, waren tegen het voorstel om de Eredivisie in te krimpen. Feyenoord was in het begin voor, maar veranderde van mening omdat de landskampioen bezwaar heeft omdat er geen afspraken worden gemaakt op verbod van kunstgras.

Het mislukken van de onderhandelingen in de Eredivisie CV betekent ook dat er geen herverdeling komt van de tv-inkomsten van de clubs actief op het hoogste voetbalniveau van Nederland.