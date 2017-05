Danyo na Europese titel: 'Alle deuren gaan open'

Bokser Stephen Danyo merkt enkele dagen na het binnenhalen van de Europese titel pas echt wat deze zege voor hem betekent. Bij zijn management stromen de aanbiedingen voor nieuwe partijen binnen. "Alle deuren gaan open", glundert de Rotterdammer.

Danyo versloeg vrijdag Alexandr Zhuravskiy uit Kazachstan na tien ronden op punten. Door de zege pakte hij de Europese titel en kwam in de top-20 van de wereldranglijst binnen. "Er zijn talloze aanbiedingen binnengekomen na die zege. Maar nu ik kampioen ben, bepaal ik tegen wie ik boks, waar ik boks en wat het geldbedrag is. Daar gaat het uiteindelijk ook om."

De wereldberoemde Manny Pacquiao is de regerend wereldkampioen in de WBO en uiteindelijk aast Danyo ook op die titel. "Binnen 120 dagen moet ik de titel verdedigen. Als ik mijn Europese titel een aantal keer heb verdedigd, hoop ik een kans te krijgen op de wereldtitel. The sky is the limit", besluit Danyo.