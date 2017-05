Dirk Kuyt beëindigt voetbalcarrière

Dirk Kuyt zet een punt achter zijn glansrijke voetbalcarrière. De 36-jarige aanvoerder van landskampioen Feyenoord maakte woensdagochtend persoonlijk bekend aan de directie en hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst, dat hij de komende dagen nog mee traint met de selectie en daarna stopt met voetballen. Kuyt blijft wel in een andere rol verbonden aan Feyenoord.

De imposante betaald voetballoopbaan van Kuyt komt daarmee na liefst negentien seizoenen ten einde. De Katwijker debuteerde in het seizoen 1998-1999 in het betaald voetbal voor FC Utrecht en verkaste na vijf seizoenen naar Feyenoord. Na drie seizoenen in De Kuip, waarin hij ieder jaar topscorer werd van de club, volgden zes seizoenen bij Liverpool en drie jaar bij Fenerbahçe. Ook speelde Kuyt 104 interlands, waaronder de WK-finale van 2010.

In de zomer van 2015 keerde Kuyt terug bij Feyenoord, met als doel om – in tegenstelling tot zijn eerste periode – nu wel prijzen te pakken met de club. Dat lukte: vorig seizoen won Kuyt met Feyenoord de KNVB Beker, waarna hij afgelopen weekeinde de kroon op het werk zette met de winst van de landstitel, de eerste voor Feyenoord sinds achttien jaar. In de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo (3-1) maakte de Feyenoord-captain alle drie de goals, wat leidde tot een ongekend volksfeest in De Kuip en de rest van Rotterdam, een dag later gevolgd door een historische huldiging op de Coolsingel.

Kuyt gaat zich met name richten op het verkrijgen van een positie binnen het technisch management van Feyenoord. In dat kader gaat hij zich de komende periode voorbereiden door het volgen van (sport-)management gerichte opleidingen. Tevens zal technisch directeur Martin van Geel de rol op zich nemen om als een mentor hem op een dergelijke positie voor te bereiden.

‘We zijn Dirk echt ongelofelijk dankbaar voor wat hij voor Feyenoord heeft betekend de afgelopen twee jaar,’ zegt Van Geel. ‘Met zijn instelling, professionaliteit en passie heeft hij enorm veel toegevoegd. In de kleedkamer, op het veld én daarbuiten. We zijn dan ook enorm blij dat we iemand met zijn ervaring en instelling voor de club kunnen behouden. Ik ga Dirk opleiden en kan me zomaar voorstellen dat hij mij op termijn opvolgt.’