Chantal blikt terug op radiouitzending vanaf de fiets

Wat een heerlijke dag was het woensdag om Dwars door Rijnmond te fietsen: Van Gorinchem naar Rotterdam, tijdens de uitzending van Dwars tussen 10 en 1. Het leek me wel een mooie uitdaging. In eerste instantie was mijn plan om dit te doen met mijn eigen krakkemikkige fiets.

Dat was in een vlaag van totale zelfoverschatting: Ik heb de conditie van een stacaravan en mijn fiets heeft een roestige ketting, jute fietstassen en een kinderzitje van 66.000 kilo. Dat ging hem dus niet worden.

Toen regelde collega Stefan dat we een e-Bike konden lenen van een lokale fietsenboer. Daar werd ik allengs vrolijker van en ik zag deze “monstertocht” opeens weer zitten. Koppel daar de weersvoorspelling van Ed Aldus aan (26 graden met een zonnetje) en ik had er zowaar echt zin an.

Collega’s Willem en Gert knutselden een heuse radiostudio op de e-Bike. Met drie accu’s, twee microfoons en twee dongels moest het toch wel echt goed komen.

Ik vertrok om exact 10 uur uit de Bauerstraat in Gorcum, uitgezwaaid door mijn ouders en dochters. Producer Marleen sprong in de bezemwagen. Op naar Rotterdam!

Eerst naar Schelluinen. Toen een stukkie langs de A15 (waar een eeuwige file staat) en bij Hardinxveld was ik het uitlaatgashappen al zat en stak ik de snelweg over, de polder in. De zon brak door, de paarden lagen languit in de wei en de vogeltjes floten uit volle borst. Een totaal vakantiegevoel!

En ondertussen het programma presenteren natuurlijk. Oh ja, dat moest ook nog. Gelukkig hadden we alle inhoudelijke invulling laten varen. Het was puur: kletsen en fietsen. (ik kan dat) Toen ik in Hardinxveld even stil ging staan om op mijn telefoon te kijken (Marleen met de bezemwagen was me kwijt) kwam er een meneer in een auto naast me staan om te vragen waarom ik nu al aan het pauzeren was, haha.

In het altijd pittoreske Sliedrecht fietste ik over een industrieterrein. En dat bleef niet onopgemerkt want er kwam iemand uit een bedrijf gerend om te vragen of ik koffie wilde. Wilde ik wel, maar ik had eigenlijk echt helemaal geen tijd. Ik moest en zou voor enen in de studio in Rotterdam zijn.

Van Sliedrecht naar Wijngaarden. Daar bleek de accu van de zendapparatuur leeg en kreeg ik koffie van de bezemwagenbemanning. Gelukkig had ik nog een paar reserve-accu’s. Van Wijngaarden naar Oud-Alblas. Van Oud-Alblas naar Alblasserdam. Daar de brug over de Noord over. Heerlijk fris briesje in mijn verhitte gezicht en een prachtig uitzicht over de rivier en de scheepswerf. Op de brug trof ik een vrouw in hardloopkledij die daar stond te pauzeren- dacht ik.

Ik stopte voor een praatje en toen bleek dat ze helemaal niet relaxed stond te genieten van het uitzicht, maar dat ze haar bruggenfobie probeerde te overwinnen. Dat ging vandaag niet lukken. Het was een jarenlang proces en elke keer durfde ze dan een klein stukje verder. Wat een moed!

Verder. Naar Ridderkerk. Slikkerveer, Bolnes. Onderweg zag ik nog een vos op een akker! Ik kon mijn ogen niet geloven! Wauwwwww! Nog nooit vertoond! Wat een primeur! Opeens zo’n wild dier op m’n pad! En dat live in de uitzending. GEWELDIG.

Toen bleek dat de vos niet bewoog. Al een tijdje niet. En dat er een eindje verderop op de akker óók nog een wolf stond. Wacht eens even…hier klopte iets niet… Lang verhaal kort: Het bleek een vos van plastic te zijn. Waarschijnlijk een soort vogelverschrikker.

Even slikken en weer doorgaan. Toen kreeg ik last van de hongerklop. Producer Marleen in geen velden of wegen te bekennen en geen cent op zak. Jammer dan. Met slappe benen die fiets weer op.

Door, door, door! De tijd begon te dringen! Van Ridderkerk naar Rotterdam IJsselmonde. Langs de Kuip (KAMPIOENEN!) en bij het tankstation nog even een boterham gebietst bij Marleen in de bezemwagen.

Laan op Zuid, Erasmusbrug. Vasteland. Westzeedijk. Bijna bij Rijnmond! Nog een kwartiertje de tijd. En toen ging er weer eens één van de Parksluizen open. Aaargh! Dan toch maar omrijden naar de andere sluis, met het risico dat ook díe open zou gaan. Deed ie niet.

Tien minuten voor het einde van mijn uitzending reed ik de stoep bij RTV Rijnmond op. Gehaald! En exact 50 kilometer op de teller. Het kan dus. Maar wel op een e-Bike. Anders was ik in Wijngaarden al gestrand, hahaha! Het was een heerlijke ochtend.