Van Bronckhorst heeft eigen standbeeld

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst heeft woensdagmiddag zijn zelfbeeld in het Museum Rotterdam onthuld. Het standbeeld kwam er na vele verzoeken van het publiek.

Al in de aanloop naar het kampioenschap kreeg het Museum Rotterdam vaak het verzoek om in hun tentoonstelling ‘Rotterdammers en hun stad' aandacht te besteden aan de trainer van Feyenoord. Het museum had in de tentoonstelling nog geen ruimte voor sport en vond het direct een goed initiatief.

Vera Korsten van het Museum Rotterdam: “Giovanni is een Rotterdammer in hart en nieren, een voorbeeld voor jong en oud. Wij vinden het fantastisch wat hij doet voor de stad. Hem een standbeeld geven is iets dat past bij onze tentoonstelling, maar is ook het meest gepaste antwoord op de liefde van de Rotterdammers voor deze bijzondere man”.

Van Bronckhorst moest wel wennen aan het idee om een standbeeld te krijgen, maar hij is er blij mee. “Ik vind het vooral belangrijk dat ik door dit standbeeld mijn foundation in de spotlights kan zetten.".