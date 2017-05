Dirk Kuijt beëindigt voetbalcarrière

Dirk Kuijt zet een punt achter zijn glansrijke voetbalcarrière. Na negentien seizoenen in het profvoetbal houdt de Katwijker het voor gezien. Wel blijft de oud-international verbonden aan Feyenoord.

In 2015 kwam Dirk Kuijt terug bij Feyenoord met één droom. Landskampioen worden met 'zijn' Feyenoord. Nu die droom uitgekomen is, besluit de Katwijker te stoppen. Dat deelde de aanvaller mede in een persoonlijk gesprek met de directie en trainer Giovanni van Bronckhorst.

Loopbaan

Kuijt debuteerde in 1998 voor FC Utrecht, dat hem overnam van de amateurs van Quik Boys. Na vijf seizoenen verkaste Kuijt naar Feyenoord waar hij drie seizoenen voor speelde. In zijn eerste periode groeide Kuijt uit tot een publiekslieveling in de Kuip. In 2006 koos de aanvaller voor een Engels avontuur bij Liverpool. Met 'The Reds' speelde Kuijt de verloren Champions League finale tegen AC Milan in 2007. Wel won de 36-jarige de League Cup. Na zes seizoenen was de koek voor de aanvaller op bij Liverpool. Fenerbahce lokte de aanvaller naar Turkije. Met de club uit Istanbul werd hij kampioen, won hij de Turkse beker en pakte hij de Turkse Supercup.

International

Voor het Nederlands elftal speelde Kuijt 104 interlands. De multi-inzetbare speler speelde als spits, buitenspeler en als back. Op 3 september 2004 liet toenmalig bondscoach Marco van Basten de aanvaller de tweede helft spelen in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Liechtenstein.

Bijna tien jaar na zijn debuut maakte Kuijt bekend te stoppen als international. Zijn laatste interland was op 4 september 2014, tegen Italië. Als international werd Kuijt tweede op het WK 2010 en derde op het WK van 2014.

Van Geel

Technisch directeur Martin van Geel heeft aangeven Kuijt te willen opleiden tot technisch manager. Op de site van Feyenoord zegt Van Geel: "Wij zijn enorm blij dat we iemand met zijn ervaring en instelling voor de club kunnen behouden."