GL en PvdA: Chemours moet stoppen met GenX

Staatssecretaris DIjksma: 'Soppen is waarschijnlijk sluiten'

GroenLinks en PvdA in de Tweede Kamer willen dat het Dordtse chemiebedrijf Chemours helemaal stopt met de uitstoot van de stof GenX.

Het bedrijf loost die stof via het afvalwater in de Merwede. Volgens de partijen is dat een bedreiging voor het drinkwater.

Staatssecretaris Dijksma zegt dat als Chemours moet stoppen met de uitstoot van GenX, het bedrijf zou moeten sluiten. Dat is volgens Dijksma juridisch waarschijnlijk onhoudbaar.

De Tweede Kamer stemt volgende week dinsdag over de ingediende moties.