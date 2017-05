Lek bij chemisch bedrijf Vondelingenplaat

Shell Pernis

Op het terrein van de Shell-raffinaderij op de Vondelingenplaat in het Rotterdamse havengebied is woensdagavond een lekkage ontstaan. De situatie is onder controle.

Het lek zat niet bij de Shell-raffinaderij zelf, maar bij Shin Etsu, een chemisch bedrijf dat daar ook gevestigd is. Volgens de Veiligheidsregio lekte een brandbare, giftige stof. Het lek zat op een hoogte van 24 meter. Diverse brandweereenheden en milieudienst DCMR kwamen erbij. Uit metingen bleek dat er geen gevaar is geweest voor de omgeving.