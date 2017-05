Hockeyers Rotterdam verliezen eerste finale

De hockeyers van HC Rotterdam hebben in de eerste finalewedstrijd van de play-offs om de landstitel verloren. Het team van coach Albert Kees Manenschijn ging op bezoek in Utrecht bij Kampong na shoot-outs onderuit. Die waren nodig om een winnaar aan te wijzen na de eindstand van 1-1.

Jeroen Hertzberger (foto) bracht de Rotterdammers negen minuten voor tijd op voorsprong. De zege voor HC Rotterdam leek daarmee binnen handbereik, maar drie minuten na de openingstreffer tekende Martijn Havenga uit een strafcorner de gelijkmaker aan. Kampong won de shoot-outs, waarin veel spelers misten, uiteindelijk met 5-4.

De tweede wedstrijd is zaterdag in Rotterdam. Bij een zege van HC Rotterdam volgt zondag een beslissingswedstrijd in eigen huis. Kampong verovert bij een nieuwe overwinning de landstitel.