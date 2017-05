Van Hooijdonk: 'Gehoopt dat Kuyt zou doorgaan'

Het nieuws dat Feyenoord-aanvoerder Dirk Kuyt zijn carrière als voetballer beëindigt kwam voor Pierre van Hooijdonk niet als een totale verrassing. Volgens de oud-speler van de Rotterdamse club is een mooier afscheid niet denkbaar voor Kuyt, maar desondanks vindt hij de keuze van de 36-jarige aanvaller jammer.

"Als liefhebber van de sportman Dirk Kuyt had ik wel gehoopt dat hij zou doorgaan, omdat hij mede door zijn fitheid altijd iets kan teweegbrengen in een selectie", zegt Van Hooijdonk tegenover RTV Rijnmond. "Mijn gevoel zegt dat je zo lang als je fysiek in staat bent door moet gaan, want voetbal is het mooiste wat er is. Maar wat wil je nog meer als je in twee jaar tijd de beker wint en landskampioen wordt na een hattrick in de kampioenswedstrijd."

Pi-Air speelde in het verleden samen met Kuyt bij Feyenoord en het Nederlands elftal. Zijn mooiste herinnering aan de geboren Katwijker dateert echter van afgelopen zondag. "De manier waarop hij die eerste goal maakte tegen Heracles, daar zat alles van Kuyt in. Dat is voor mij nog mooier dan de momenten waarop we samen hebben getraind en gespeeld."

Pinchhitter

Van Hooijdonk is van mening dat de fysieke gesteldheid en het plezier van Kuyt in het voetbal geen rol hebben gespeeld in zijn beslissing om te stoppen als voetballer. "Dirk is een liefhebber die nog topfit is. De rol waarin hij zich volgend seizoen zou moeten schikken zal wel mee hebben gespeeld. Dat vind ik een goede reden, want Dirk moet op deze leeftijd na Feyenoord niet meer bij een andere club gaan voetballen", vindt Van Hooijdonk.

De held van de UEFA Cup-winst in 2002 kon zich aan het einde van zijn eigen carrière wel schikken in een rol als pinchhitter in De Kuip. "Ik wist voor mezelf al dat ik bij Feyenoord de rol van basisspeler niet meer kon invullen. De rol van pinchhitter heb ik ook lange tijd bij het Nederlands elftal gehad en dat beviel mij eigenlijk wel. Voor Dirk is dat anders."

Van Persie

Technisch directeur Martin van Geel wacht nu de taak om het gat van de ervaren Kuyt op te vullen. In de wandelgangen wordt een terugkeer van Robin van Persie genoemd. Van Hooijdonk lijkt daar niet in te geloven. "Dirk heeft aangetoond dat áls je terugkomt, je topfit moet zijn en twee wedstrijden per week kan voetballen. Kom je als bankzitter, dan blijft dat principe eigenlijk staan, want als je spits dan wegvalt, moet je nog steeds twee wedstrijden per week kunnen spelen", aldus de oud-international.